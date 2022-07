Un conto a dir poco salato per una colazione. Ben 78 euro per sei cornetti, tre caffè, un cappuccino e due latte macchiato. La denuncia arriva come sempre tramite i social, con la pubblicazione del famigerato scontrino. È accaduto a Capri. Un ragazzo ha pubblicato un video dello scontrino su Tik Tok, per denunciare il caro-prezzi, dopo che con alcuni amici aveva deciso di fare colazione in un locale della celebre Piazzetta. “Ecco qui con questi soldi la facevo per un mese e mezzo”, dice il giovane nel filmato, mostrando, anche un po’ soddisfatto, il dettaglio del conto.

Si scatena così la polemica social con molti utenti che gridano allo scandalo: “Un cornetto 15 euro, manco fosse di oro”, “praticamente un mutuo per fare colazione” o “chiama la Finanza”. Ma c’è anche chi ha criticato il ragazzo, contestando la scelta di una località tanto esclusiva. “Sei a Capri e poi la location merita”, “Se vai a Capri è giusto che paghi quel prezzo”, “È Capri, vuoi andare e paga”. Altri utenti hanno sottolineato come sarebbe bastato consultare prima il menù per evitare di sorprendersi dopo, o semplicemente optare per un bar meno caro: “Si sa alla piazzetta si paga di più io sono stata a Capri e ci sono posti dove non paghi così tanto”. Il dibattito è aperto.