Cammina con Ale 2024: domenica 7 aprile la prima edizione della camminata benefica dedicata ad Alessandro Parini

L’Associazione Alessandro Parini è lieta di annunciare la prima edizione della corsa e camminata benefica “Cammina con Ale 2024”, il prossimo 7 aprile presso Villa Pamphilj a Roma.

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Alessandro Parini, l’Associazione dedicata alla sua memoria promuove un evento indirizzato allo sport e alla raccolta di fondi da destinare a borse di studio e progetti educativi (sono già accessibili sul sito dell’Associazione i primi due bandi per il Premio Master MIDA in Diritto Amministrativo e per il Premio per la migliore Tesi di Dottorato). La Camminata di beneficenza, che si terrà a partire dalle ore 10.00, rappresenta un’opportunità unica per riunire familiari, amici, colleghi e tutti coloro che si identificano nei valori di Alessandro e desiderano contribuire alla missione dell’Associazione.

Il programma dell’evento prevede diverse attività:

Presentazione dell’Associazione Alessandro Parini alle ore 10.00: una breve sessione per conoscere meglio la missione dell’Associazione, i suoi eventi e come i proventi della giornata contribuiranno a finanziare i primi progetti formativi in Italia e all’estero

Camminata Benefica alle ore 10.15: con percorsi di 2km, 4km o 8km tra cui scegliere per sostenere l’istruzione e la formazione dei giovani

Intrattenimento alle ore 12.00: dopo l’attività sportiva, un momento di convivialità con un punto ristoro per condividere esperienze e solidarietà

L’Associazione

L’Associazione Alessandro Parini, riconosciuta ed iscritta agli Enti del Terzo Settore, si impegna a offrire opportunità di crescita e realizzazione a ragazzi e giovani in situazioni difficili attraverso l’istruzione e il lavoro. L’Associazione è un tributo alla memoria di Alessandro Parini, giovane avvocato romano la cui vita è stata tragicamente interrotta da un attentato a Tel Aviv il 7 aprile 2023. L’Associazione – promossa da familiari, amici e colleghi di Alessandro – vuole continuare il suo impegno, costruendo un ponte tra le sue speranze e le sue passioni, e trasformando il dolore in azione positiva. Per ulteriori informazioni sull’evento e sull’Associazione: www.alessandroparini.org.