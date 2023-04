Caltanissetta, violenza sessuale su una 13enne disabile: arrestati lo zio e la madre

Avrebbe violentato la nipote disabile di 13 anni con la complicità della madre della vittima. Per questo sono finiti dietro le sbarre un uomo di 46 anni della provincia di Caltanissetta e la cognata 47enne, accusati di violenza sessuale aggravata.

Una grave storia di abusi emersa grazie alla segnalazione dei volontari di un centro dove la ragazza, affetta da disabilità intellettiva media, si recava per seguire lezioni di supporto allo studio.

Secondo quanto ricostruito dal giudice per le indagini preliminari, le violenze sarebbero avvenute in un contesto di gravissimo degrado socioculturale. A far scattare l’allarme, i messaggi che la ragazza si scambiava con lo zio e il fatto che spesso si allontanasse con lui per raggiungere un casolare di campagna. La ragazza aveva anche comprato diversi test di gravidanza, fingendo che appartenessero alla madre. Il padre della vittima avrebbe anche meditato di vendicarsi accoltellando il fratello.

Sulla base di intercettazioni, testimonianze e analisi dei messaggi tra la ragazza e l’uomo, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip l’arresto della madre e dello zio della vittima.