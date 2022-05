Cane abbandonato sui binari del treno: da giorni aspetta che la famiglia torni a riprenderlo

Abbandonato sui binari del treno a Irvine, in California, un cane Labrador è rimasto per giorni nella stessa posizione convinto che la sua famiglia lo sarebbe andato a riprendere. Ma i suoi padroni non sono mai arrivati. Una storia che ha toccato le corde del cuore di Suzette Hall, la donna che a Irvine riceve ogni giorno decine di segnalazioni di cani abbandonati. Il Labrador non si è mosso da quella posizione pur avendo fame per non rischiare che i padroni non lo trovassero.

“Aspettano sempre quando vengono scaricati perché sono molto leali e pensano che la persona stia tornando”, ha spiegato Suzette Hall. Il cane “era così spaventato che rischiava di farsi investire da un treno”. “La ragazza che lo ha notato per prima ha detto che era come se si muovesse a malapena finché il treno non fosse quasi vicino a lui”, ha continuato l’amante dei cani. E infatti anche quando Hall è arrivata ai binari, il Labrador si trovava esattamente nella stessa posizione e nello stesso posto. “All’inizio si è alzato e ha iniziato a correre, ma io gli ho lanciato del pollo e questo lo ha fatto fermare – ha detto Hall – . Era molto spaventato ed esitante”.

Pur di smuovere il cane, la donna ha deciso di allestire una nuova trappola con dentro del pollo ed alcuni hot dog. “Per fortuna il cane abbandonato era così affamato che quando è tornata pochi minuti dopo era già al sicuro nella trappola”, ha continuato Hall, che ha soprannominato il cane “Soldier” (Soldato) per la fedeltà mostrata nei confronti della famiglia. Alla fine è riuscita a portare Soldier al veterinario. Arrivato in ospedale, il cucciolo si è rilassato e ha ricevuto cure veterinarie e cibo. La speranza è che grazie all’affetto di Hall e di chi si sta prendendo cura di lui riuscirà dimenticare il tradimento della sua famiglia.