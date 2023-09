Caivano, 9 arresti per lo stupro delle due cuginette: 7 minorenni e due maggiorenni

Caivano, 9 arresti per lo stupro delle due cuginette

I carabinieri di Napoli hanno eseguito nove arresti a carico di sette minorenni e due maggiorenni per lo stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni avvenuto ad agosto al Parco Verde di Caivano.

Le misure sono state emesse dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli e dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura dei minori e quella di Napoli Nord.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati alle 11 in una conferenza stampa presso la Procura di Napoli Nord ad Aversa. Le ordinanze “hanno ad oggetto la triste vicenda relativa alla violenza sessuale posta in essere in più occasioni a Caivano – si legge nella nota – da parte di un gruppo di giovanissimi (in particolare da sette minorenni e due maggiorenni) ai danni di due minorenni, cugine fra loro, rispettivamente dell’età di 10 e 12 anni”.

Secondo una prima ricostruzione, i nove, che sono accusati di ripetute violenze che sarebbero avvenute in un ex centro sportivo abbandonato e nell’ex stadio, sarebbero stati inchiodati da un video arrivato sullo smartphone di uno dei familiari delle vittime.