Caivano, maxi operazione al Parco Verde con 400 uomini: sequestrati molotov, proiettili e 30mila euro nel covo dello spaccio

E’ in corso dall’alba una vasta operazione di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza nel quartiere Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, dove due cugine minorenni hanno subito violenze sessuali di gruppo, e nelle località vicine.

Oltre 400 operatori sono impegnati in perquisizioni e nell’identificazione di persone e veicoli sospetti, in un controllo straordinario ad Alto impatto, che per la prima volta impegna in contemporanea le diverse forze dell’ordine coordinate.

Operazione “alto impatto” con 400 operatori della #PoliziadiStato in collaborazione con @_Carabinieri_ e @GDF al parco verde di Caivano a Napoli. Controlli, perquisizioni e controlli amministrativi anche con ausilio Polizia metropolitana#5settembre #essercisempre pic.twitter.com/HAzHt3MtgL — Polizia di Stato (@poliziadistato) September 5, 2023

Partecipano, inoltre, i reparti specializzati delle forze di polizia, tra cui la Scientifica, unita’ cinofile antidroga e un elicottero del Reparto Volo. Sono previsti anche controlli amministrativi per verificare il rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili, anche con l’ausilio della polizia metropolitana.

Durante il blitz interforze in corso i carabinieri hanno trovato e sequestrato, in una busta, 30mila euro suddivisi in pacchetti ritenuti frutto di attività illecite.

Durante il blitz interforze in corso i carabinieri hanno trovato e sequestrato, in una busta, 30mila euro suddivisi in pacchetti ritenuti frutto di attività illecite.

Sequestrato una molotov e 150 proiettili anche da guerra (colpi per Ak47). Circa 44mila euro in contanti, 2 armi sceniche.

Scoperto anche un appartamento adibito a piazza di spaccio con all’interno materiale utile al confezionamento della droga. SI tratta dell’abitazione di una donna, una 28enne del posto: qui il via vai di persone ha insospettito i militari, che supportati dai militari del reggimento Campania, hanno predisposto in pochi minuti un servizio ad hoc nascondendosi nei pressi di quell’appartamento di via Atellana.

Fermati e perquisiti alcuni clienti sorpresi uscire dall’abitazione adibita a piazza di spaccio, i carabinieri hanno sequestrato le dosi appena acquistate e fatto irruzione.