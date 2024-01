Cagliari, 15enne travolto e ucciso sulle strisce pedonali mentre andava a scuola

Travolto e ucciso sulle strisce. Un ragazzo di 15 anni è morto a Cagliari dopo essere stato investito mentre andava a scuola. L’incidente è avvenuto a pochi passi dall’ospedale Brotzu, in via Peretti.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino stava attraversando le strisce pedonali, forse per arrivare alla fermata dell’autobus che lo avrebbe portato a scuola, quando è stato investito da una Fiat Punto guidata da una 50enne di Selargius, che ha subito chiamato i soccorsi.

Il giovane, nato in Cina e residente a Cagliari, è finito prima con il corpo sulla parte anteriore dell’auto e poi è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118, ma non c’è stato nulla da fare. La Fiat Punto è stata sequestrata mentre l’automobilista sarà indagata per omicidio stradale