Nasconde la madre morta nel freezer per intascare la sua pensione

Nasconde per anni il cadavere della madre morta dentro un freezer a pozzetto per continuare a intascare la pensione della donna: è quanto scoperto dai carabinieri di Sarroch, in provincia di Cagliari, dopo una segnalazione di un conoscente della donna.

I militari hanno bussato alla porta di Sandro Mallus, 54 anni, chiedendogli notizie della madre Rosanna Pilloni, 78 anni. Poi la macabra scoperta: il cadavere della donna si trovava nel freezer.

Il figlio, a quel punto, avrebbe ammesso di aver occultato il cadavere della mamma per continuare a percepire la sua pensione. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe morta per cause naturali circa due anni fa, forse nel periodo relativo all’emergenza Covid.

L’uomo è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.