Cagliari, incidente all’alba: auto si ribalta e finisce in mare. Morto 19enne

Uno scontro frontale lungo la statale alle porte di Cagliari. Un ragazzo di 19 anni è morto all’alba doo un tentativo di sorpasso sulla statale 195, nei pressi di Capoterra. La sua auto ha urtato contro una vettura che viaggiava in direzione opposta, si è ribaltata ed è finita in mare.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 all’altezza di La Maddalena spiaggia. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco, al lavoro per recuperare l’auto. Per il giovane, che guidava una Renault Clio, non c’è stato niente da fare. Gli occupanti dell’altra auto, una coppia e due figli, sono invece rimasti illesi.