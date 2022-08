Cagliari, bimbo travolto e ucciso da uno scooter: il 37enne alla guida “era drogato”

Era sotto effetto di stupefacenti il 37enne che a Cagliari aveva investito sulle strisce pedonali un bambino di 15 mesi. Nell’incidente, avvenuto il 2 febbraio scorso, il piccolo Daniel Ulver era stato travolto mentre si trovava sul passeggino condotto dalla madre ed era morto sul colpo.

Il 37enne alla guida, Emilio Pozzolo, dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti e omissione di soccorso nel processo che prenderà il via il prossimo 14 ottobre con il rito abbreviato.

L’uomo, che guidava senza patente lo scooter di un amico, aveva tentato di superare una fila di macchine che si era fermata prima delle strisce per consentire l’attraversamento della madre e del bambino, a pochi metri dal frequentatissimo parco di Monte Claro. Dopo lo scontro, avvenuto in via Cadello, Pozzolo era inizialmente fuggito e aveva poi deciso di costituirsi su consiglio del suo avvocato, al quale aveva detto di avere intenzione di suicidarsi. Secondo il legale, Pozzolo non avrebbe visto il passeggino perché abbagliato dal sole.

La patente gli era stata tolta nel 2017 dopo una vecchia condanna, per il rischio che potesse commettere altri reati simili.