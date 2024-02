Caffè a 50 centesimi se ti porti la tazzina da casa: l’iniziativa di un bar in Molise

Il caffè costa solo 50 centesimi in un bar del Molise. A condizione che il cliente si porti la tazzina da casa. Un’iniziativa curiosa quella di un bar di Venafro, in provincia di Isernia, che da qualche giorno dà la possibilità ai propri clienti muniti di tazzina di prendere il caffè a un prezzo decisamente conveniente. Oltre al risparmio economico, spiega il titolare, questa decisione è importante dal punto di vista dell’impatto ambientale.

Il proprietario infatti invita esplicitamente a non usare né plastica né cartone, ma le normalissime tazzine di ceramica che chiunque possiede a casa. “Abbiamo fatto questa scelta per abbattere i costi e gli sprechi – racconta Moreno Spada, barista e titolare del locale insieme a Ida Di Ciacco, ai microfoni di Telemolise -. In particolare quelli dell’acqua, che in questi ultimi due anni è anche sempre più carente”.

Il risparmio riguarda anche l’uso di detersivi ed energia elettrica. “È una idea anticrisi ma anche sostenibile, perché in questo modo risparmiamo moltissimo sui lavaggi ad alte temperature, riducendo sensibilmente il numero di cicli professionali della lavastoviglie”. Tanti finora i clienti che sono entrati a bersi il caffè con la propria tazzina.

Il locale molisano non è il primo ad avere avuto questa idea. Con qualche differenza, ci aveva pensato qualche mese fa un bar nel Savonese. In quel caso però per avere il caffè a 70 centesimi bisognava portarsi da casa, oltre alla tazzina, anche il cucchiaino e lo zucchero.