Cade ultraleggero in Friuli, morto il capitano Alessio Ghersi delle Frecce Tricolori

Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 aprile 2023, un velivolo ultraleggero è precipitato nell’alta Val Torre, nella zona di Lusevera (Udine). A bordo due persone, entrambe morte in seguito all’incidente. Una delle due vittime era un pilota delle Frecce tricolori. Si tratta del capitano Alessio Ghersi, di 34 anni, nome in codice Pony 5. La persona che era a bordo del velivolo con lui sarebbe un parente. Il riconoscimento delle vittime è avvenuto in tarda serata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30, quando alcuni testimoni hanno visto il velivolo precipitare avvolto da una nuvola di fumo sprigionatasi dopo una fiammata. Il velivolo, un Pioneer 300 (I-8548), era decollato poco prima da Campoformido, dove si trova una aviosuperficie.

Il Capitano Ghersi, 34 anni , originario di Domodossola, ricopriva attualmente la posizione di 2 Gregario destro, Pony 5, all’interno della formazione delle Frecce Tricolori. Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell’Accademia Aeronautica. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4 Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. Selezionato successivamente per le Frecce Tricolori, avrebbe a breve preso parte alla sua quinta stagione acrobatica con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.