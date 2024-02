Dieci promossi su 408 candidati: Burioni boccia quasi tutti all’esame di Microbiologia al San Raffaele

Burioni boccia quasi tutti all’esame di Microbiologia al San Raffaele

È polemica sui social per un esame di Microbiologia del virologo Roberto Burioni che solamente pochi studenti della facoltà di Medicina del San Raffaele sono riusciti a passare.

In realtà si trattava di un pre-test composto da 8 domande a scelta multipla sui concetti base della materia da portare a termine in 15 minuti.

Alla prova hanno partecipato 408 candidati e solo 10 di loro sono riusciti a superarla. La vicenda è emersa dopo che una studentessa ha pubblicato su TikTok un video in cui affermava: “Non credo che sia normale che un esame lo possano passare così poche persone, anche perché è un esame che tutti hanno studiato con così tanta foga. Ovviamente non è che tutti quanti gli esami di medicina sono così però è importante parlarne perché non credo che sia giusto . Vi assicuro che non hanno passato l’esame persone che sono stra-studiose e stra-dedicate, che prendono sempre 30 o 30 e lode, che passano tutti gli esami: quindi non credo che non abbiamo studiato”.

La ragazza ha successivamente cancellato il filmato per poi pubblicarne un altro in cui chiede ad amici e compagni di corso quale fosse il codice etico della università e se conoscevano un avvocato che la potesse consigliare.

Roberto Burioni ha scritto una mail agli studenti: “Carissimi, ho inserito nel sito le domande della preselezione, aggiungo qui alcuni dati. Questa mattina hanno sostenuto l’esame 408 studenti. Di questi 10 hanno risposto correttamente a tutte le domande. 50 hanno risposto correttamente a 7 domande, 67 hanno risposto correttamente a 6 domande, 54 hanno risposto correttamente a 5 domande, 72 hanno risposto correttamente a 4 domande, 59 hanno risposto correttamente a 3 domande, 50 hanno risposto correttamente a 2 domande; 37 hanno risposto correttamente a 1 domanda; 9 hanno risposto in maniera errata a tutte le domande. La percentuale di risposte esatte alle singole domande (nell’ordine in cui le trovate nel sito) è stata Domanda 1: 83% Domanda 2: 38% Domanda 3: 37% Domanda 4: 56% Domanda 5: 60% Domanda 6: 39% Domanda 7: 56% Domanda 8: 49% Faccio notare che il 17% dei partecipanti a questo appello ignorava l’agente eziologico della scarlattina e che il 44% non ha saputo indicare come fare una diagnosi di influenza”.