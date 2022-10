Bullismo, estrae una pistola e la punta contro il compagno di classe: 14enne accusato di minacce

Una pistola puntata contro il compagno di classe all’ingresso di scuola. A farlo sarebbe stato un ragazzino di 14 anni, accusato di aver estratto una pistola ad aria per minacciare il coetaneo, già vittima di ripetuti episodi di bullismo. Il fatto, riportato da Leggo, è avvenuto la scorsa settimana nel quartiere San Paolo di Roma, di fronte all’Istituto tecnico industriale statale Giuseppe Armellini, dove entrambi i ragazzi frequentano il primo anno. Spaventato dal gesto, il ragazzo che si è visto puntare l’arma non è entrato a scuola.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia di stato, che hanno identificato il ragazzo trovandogli la pistola addosso. Contro di lui al momento pende una denuncia per minacce presso la procura dei minori. La vittima invece non ha più fatto ritorno a scuola. Secondo quanto riporta il quotidiano romano, il preside organizzerà nei prossimi giorni un incontro con le famiglie per discutere di quanto accaduto.