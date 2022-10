Brindisi: va in ospedale con un forte mal di testa, 15enne muore dopo l’operazione. Indaga la polizia

Una ragazza di 15 anni è morta all’ospedale Perrino di Brindisi, cinque giorni dopo il ricovero per un forte mal di testa. Due giorni prima del decesso, avvenuto ieri, la giovane era stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, definito “tecnicamente riuscito” dall’Asl di Brindisi. Tuttavia, durante la permanenza in terapia intensiva, si è manifestato nuovamente un ascesso cerebrale, che già le era stato diagnosticato prima dell’intervento.

Ancora non è chiaro a cosa fosse dovuta la forte cefalea che ha spinto la giovane a rivolgersi al pronto soccorso, o la causa del decesso. I genitori della 15enne hanno presentato denuncia alla polizia, che sta indagando sul caso.

“Te lo prometto con tutte le mie forze, avrai giustizia piccola mia”, ha scritto la madre sui social network. Dopo l’accesso iniziale al pronto soccorso, il 22 ottobre scorso, la ragazza era stata prima trasferita al reparto di pediatria e poi in quello di neurochirurgia. La giovane, a cui nei primi giorni era stata somministrata una terapia antibiotica, non aveva mai sofferto di altre patologie. Era stata operata il 25 ottobre, dopo una Tac che aveva rilevato l’ascesso. Nei prossimi giorni sarà sottoposta a autopsia, per chiarire le cause del decesso.

Secondo quanto riporta La Repubblica, solo due settimane fa un’altra ragazza di 15 anni aveva perso la vita al Perrino, a tre giorni da quando era arrivata in ospedale con la nausea.