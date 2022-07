Brindisi, un uomo ha avvistato un coccodrillo nelle campagne. La foto

In provincia di Brindisi, nelle campagne tra Francavilla Fontana e Villa Castelli, è spuntato un coccodrillo. Questa mattina, 22 luglio, un uomo si trovava in quella zona quando a un certo punto ha sentito un rumore simile a un fruscio. “Mi sono girato e ho visto il rettile. Non sembrava pericoloso ma comunque era molto grande”, ha detto l’abitante del posto. Prima di andar via, però, è riuscito a scattare una foto che ha poi mandato al giornale locale “Lo Strillone”.

Avvistamenti del genere in Puglia non sono nuovi. Già nel 2020 e nel 2021, i cittadini avevano segnalato la presenza di due pantere nere. Una nel Foggiano e un’altra nel Barese.