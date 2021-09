Brindisi, un operaio è morto per il crollo del tetto di una palazzina in ristrutturazione

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 settembre, si contano due vittime per incidenti sul lavoro. La prima è un operaio morto nel Foggiano mentre lavorava in un cantiere sull’A14. La seconda è un muratore di 42 anni, Benito Branca, morto mentre stava ristrutturando una palazzina a Mesagne, in provincia di Brindisi.

L’uomo si trovava sul marciapiedi, quando sono crollati l’impalcatura, il balcone e parte del solaio le cui macerie lo hanno schiacciato. In pochi istanti si è creato un cumulo di detriti. I presenti hanno iniziato a scavare a mani nude, ma per il 42enne non c’è stato nulla da fare.