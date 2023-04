Prendono l’ascensore e la cabina precipita per due piani: ferita una famiglia a Brindisi

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per una famiglia di Brindisi che ieri mattina si trovava all’interno di un ascensore precipitato per circa due piani all’interno della palazzina in cui risiede: intorno alle 11 del mattino, in via Ofanto, nel quartiere Perrino della città pugliese, una coppia sposata insieme a una terza persona stava tentando di scendere al pian terreno dal quinto piano dove si trova il loro appartamento: ad un certo punto, i tre hanno sentito mancare il pavimento sotto ai piedi, l’ascensore è precipitato fino al terzo piano, dove ha poi arrestato la sua corsa, dopo circa 6 metri di vuoto.

L’uomo ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni, la moglie in 15. Non è dato sapere se l’incidente si sia verificato subito dopo aver premuto il pulsante del piano, o appena i tre occupanti siano saliti. La cabina aveva già manifestato problemi in passato, in particolare al motore: la manutenzione spetta ai condomini, che lo hanno sostituito appena lo scorso anno: si pensa a un difetto di fabbrica che avrebbe causato l’incidente. Carabinieri e Polizia locale sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Brindisi e hanno messo fuori servizio l’ascensore, verrà avviata un’indagine per accertare le cause di quanto accaduto.