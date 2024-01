Brescia, operaio di 51 anni travolto e ucciso da un treno

Tragedia sul lavoro nel bresciano. Un operaio di 51 anni è stato travolto da un treno mentre lavorava sui binari. È accaduto la scorsa notte nella stazione di Chiari.

Sul posto si è recata la polizia ferroviaria che stanno ancora accertando la dinamica. Non è escluso che all’incidente mortale possa aver contribuito la fitta nebbia che copriva la zona.

Il 51enne Rolando Joao Lima Martins, nato in Portogallo e dipendente di una ditta di Darfo Boario Terme, si trovava sui binari per lavorare alla posa di un cavo dell’alta tensione. Secondo una prima ricostruzione l’operaio e la sua squadra erano sul cantiere diversi minuti prima del blocco della circolazione dei treni. Poi, per motivi ancora da chiarire, è stato travolto da un treno Italo partito da Napoli e diretto a Bergamo.

“L’investimento è avvenuto intorno alla mezzanotte, la persona coinvolta è un operaio che stava svolgendo lavori per conto di Terna”, ha dichiarato Fs. “Il convoglio investitore è un treno Italo diretto a Bergamo. Dai primi accertamenti si configura come indebito attraversamento dei binari, ma le verifiche sono in corso”.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso “vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio” aggiungendo che “attende di avere tutti i dettagli e le spiegazioni affinché venga fatta piena luce sull’episodio”.