Stella Mutti, 19 anni, stava tornando dal concerto di Ernia insieme al fidanzato Ivan, 22 anni, quando è morta in un incidente stradale. È successo a Rezzato, nel Bresciano, nella notte tra il 25 e il 26 agosto. I due giovani erano in moto quando si sono scontrati con un’auto che viaggiava davanti a loro. Il fuoristrada era guidato da un ragazzo di 27 anni che è risultato positivo ad alcol e droga.

Ivan, che era alla guida del mezzo, si è salvato. Stella, invece, è stata sbalzata a diversi metri di distanza ed è morta. “Ieri sera tornando a casa dopo essere venuta al mio concerto a Brescia, Stella ha perso la vita in un incidente stradale causato da un automobilista ubriaco”, ha scritto il rapper Ernia in una storia su Instagram. E ha proseguito: “Sono seriamente addolorato e non ho parole per descrivere quanto mi dispiaccia. Il mio pensiero in questo momento va alla famiglia e agli amici di Stella”. Le ha anche dedicato il ritornello di “Bella”, una sua canzone: “Siamo come un orecchino di perla. Un cacciavite a stella dentro un sotto sella. Ed è come se, dopo anni, lei non sappia stare lontano da me. Perché per me era bella”.

Dai primi accertamenti della polizia, l’auto guidata dal ragazzo di 27 anni procedeva sotto i 10 chilometri orari. A quel punto Ivan avrebbe provato a sorpassarlo con la moto. Un’automobilista che ha assistito all’incidente ha raccontato che prima dello scontro i due mezzi erano fermi al semaforo. Quando è scattato il verde, dopo alcuni metri, il mezzo a due ruote ha tentato il sorpasso e il fuoristrada ha svoltato a sinistra. Nell’impatto la moto è finita a terra.

Il ragazzo alla guida dell’auto aveva un tasso alcolemico di 1,9 grammi al litro e nei suoi confronti non sono scattate misure restrittive, è indagato a piede libero. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire anche se non sarà semplice: in quel punto non ci sono telecamere.

Su Instagram, il fratello maggiore di Stella, Romeo, ha scritto: “Fai buon viaggio angelo mio, ti amiamo all’infinito. Sei e sarai per sempre la luce più luminosa della nostra vita, la Stella più radiosa del firmamento”.

Tra i messaggi anche quello di un’amica che l’aveva conosciuta diversi anni fa, quando erano ancora delle bambine: “Mi sembra ieri la prima volta che ti ho incontrata. Due ragazze di 11 e 12 anni pronte a partire insieme per l’Inghilterra. Non mi dimenticherò mai di quanto ti piaceva viaggiare, vedere nuovi orizzonti e conoscere l’inglese”. E si legge ancora: “Tu Stella sei stata la migliore amica che potessi chiedere, la vita è ingiusta, ora però posso dire che in cielo brilla la stella più bella e luminosa che io abbia mai visto e ti prometto che da oggi in poi ogni volta che guarderò il cielo vedrò te. Ti adoro amica mia, mi manchi tanto”.