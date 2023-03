Brescia, accerchiato e pestato sulla metro da un gruppo di ragazzi: nessuno interviene

È salito sulla metro gridando di essere stato minacciato. Poi un gruppo di giovani lo ha raggiunto nel vagone e picchiato, senza che nessuno sia intervenuto. È la brutale aggressione subita da un giovane di 19 anni a Brescia, per motivi ancora da chiarire.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia, i fatti risalgono alla mattinata di ieri, intorno alle 10. Il ragazzo aveva detto ai passeggeri di essere stato minacciato con un coltello alla fermata Sanpolino della metro, poco fuori città. Una volta salito lo ha raggiunto il primo aggressore seguito da altri cinque o sei ragazzi, tra i 15 e i 18 anni, che lo hanno accerchiato e preso a calci e pugni. Il gruppo è poi sceso alla fermata successiva, lasciando la vittima a terra con il volto tumefatto.

Il ragazzo è stato poi soccorso dai passeggeri che hanno chiamato le forze dell’ordine e il 118. Non è noto al momento il motivo del pestaggio: sono in corso le analisi dei filmati ripresi dalle telecamere per risalire all’identità degli aggressori. Non è escluso che si sia trattato di un tentativo di rapina.