“Ha obbligato il bidello a lavarle l’auto”: preside contestata da studenti e prof di un liceo di Brescia

Avrebbe chiesto al bidello lavarle i vetri dell’auto. Per questo la preside del liceo Arnaldo di Brescia è stata oggetto di una dura contestazione da parte di studenti e insegnanti, che hanno occupato il cortile del liceo classico per tenere un’assemblea.

In segno di solidarietà con l’operatore scolastico, negli scorsi giorni molti alunni e anche diversi professori del liceo classico si sono appuntati al petto post-it con la scritta “Io sono Gerardo”, urlando il suo nome nei corridoi. Il bidello in questione non è presente a scuola, dopo aver chiesto un permesso di tre giorni per motivi personali.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il caso sarebbe solo la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso nei rapporti tesi tra il corpo docente, gli studenti e la nuova preside Tecla Fogliata. Secondo fonti sindacali citate dal quotidiano milanese, la presidente avrebbe tenuto atteggiamenti “inappropriati” già durante il primo collegio docenti, in cui avrebbe intimato a un professore di “chiederle il permesso per recarsi in bagno”. Al clima teso, dovuto soprattutto alle polemiche per l’introduzione della settimana corta, si è aggiunto il caso del collaboratore scolastico. Nella versione della preside, Gerardo avrebbe lavato l’auto ma volontariamente. “Io ho solo chiesto al collaboratore una spugna per pulire il vetro che era sporco di resina, lui, che è un galantuomo, si è offerto di farlo al posto mio”, ha detto Fogliata al Corriere. “I rapporti con lui sono idilliaci”. “Mi auguro che la preside abbia chiesto di lavarle l’auto come favore e non come atto dovuto”, ha commentato il provveditore Giuseppe Bonelli.