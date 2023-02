Bolzano, morto lo studente di 12 anni caduto dal balcone durante la gita scolastica

È morto lo studente tedesco di 12 anni, precipitato dal balcone di un hotel durante la gita scolastica in Alto Adige. Il ragazzino ha lottato per due giorni tra la vita e la morte, ma non ce l’ha fatta.

Il 12enne era precipitato il 12 febbraio dal secondo piano di un hotel a San Giovanni in Valle Aurina. Era stato trasportato in elicottero in ospedale, in condizioni già disperate. L’incidente probabilmente si è verificato nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni.

Il ragazzo era originario di Dorstadt nei pressi di Braunschweig. Si trovava in Valle Aurina insieme ai suoi compagni di scuola, in settimana bianca. Stando a una prima ricostruzione, è probabile che il 12enne sia scivoltato nel tentativo di raggiungere il balcone della stanza accanto alla sua. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.