Una frana di sassi si è abbattuta sull’albergo Eberle a Bolzano. La struttura è parzialmente crollata. L’albergo si trova sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant’Osvaldo. L’allerta è scattata intorno alle 15 di oggi, martedì 5 gennaio. Sul posto si sono recati prontamente i vigili del fuoco permanenti, le ambulanze e le forze dell’ordine.

L’area è stata isolata e messa in sicurezza, mentre gli operatori sono in azione per rimuovere i detriti. Sono state avviate le ricerche di eventuali vittime. Secondo i primi testimoni è crollata almeno metà dell’edificio che ospita l’albergo. Anche la terrazza panoramica è devastata dai detriti, rocce e sassi franati sulla struttura fino a farla in parte crollare. Secondo le prime informazioni, i proprietari sono riusciti a mettersi in salvo. Sarebbero state 7 le persone all’interno dell’edificio al momento del crollo.

Notizia in aggiornamento

LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA

Potrebbero interessarti Scuola, per quasi il 50% degli adolescenti quello trascorso finora è un “anno sprecato” Naturopata annuncia sui social: "Non ricevo pazienti vaccinati contro il Covid" La Molisana pubblicizza la pasta “dal sapore littorio e coloniale”: scoppia la polemica