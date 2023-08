Bolzano, 21enne uccisa a coltellate. Lei aveva denunciato il suo ex compagno

Celine Frei Matzhol, la ventunenne altoatesina trovata morta a casa del suo ex fidanzato, a giugno lo aveva denunciato ai carabinieri per reati legati al codice rosso. Era infatti spaventata dai comportamenti violenti del 28enne Omer Cim, accusato del suo omicidio. «Tutti sapevamo che Celine veniva maltrattata dal compagno. Lui era violento, alzava spesso le mani, e se la gente mormora qualcosa di vero ci sarà», dice Dunja Tassiello, assessora del Comune di Silandro dove viveva la giovane.

Non solo, nelle ultime ore è anche emerso che lei – nei prossimi giorni – avrebbe voluto fare una colazione con gli amici per “festeggiare” la fine della loro relazione. Lui, invece, una settimana fa si sarebbe fatto licenziare dall’hotel in cui lavorava e avrebbe iniziato a pedinarla. Tanti, quindi, i nuovi dettagli sul femminicidio della ventunenne, assassinata a coltellate a Silandro, paesino di 6.000 abitanti nella Val Venosta in Alto Adige. In manette è appunto finito il suo ex compagno: ventottenne di origini turche che è stato fermato dai carabinieri dopo un inseguimento sul passo Resia.