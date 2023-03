Bologna, tre 12enni sui binari del treno per scattarsi un selfie: “La vita vale di più di una foto”

Disposti a mettere a repentaglio la propria vita per una foto da esibire sui social: tre ragazzini di 12 anni sono stati visti da un passante mentre si scattavano dei selfie sui binari ferroviari al bivio di Santa Viola della stazione di Bologna: l’uomo ha segnalato l’episodio alla Polfer, che ha avviato un’indagine.

Subito gli agenti hanno interrotto la circolazione in quel tratto, per evitare una tragedia. I giovanissimi, monitorati dalle telecamere di sicurezza, si sono allontanati poco dopo. Il sindacato di polizia Siulp di Bologna rivolge un appello: “Non ci arrenderemo – dice il segretario Amedeo Landino – finché non troveremo quei tre ragazzi per raccontargli il gravissimo rischio che hanno corso, andremo nelle scuole della zona, nei parchi vicini, facendo comprendere che ci siamo”.

“Quanto accaduto – prosegue il sindacato – ci preoccupa e non poco, ecco perché vogliamo lanciare un appello accorato sui pericoli che sono legati alla circolazione dei treni, per far comprendere a chiunque, ma soprattutto ai più giovani, che la vita vale più di un selfie. Dobbiamo spiegarlo nelle scuole, raccontarlo in famiglia, condividerlo con i compagni di classe, tra amici, fratelli e sorelle, a chiunque abbia a cuore le future generazioni”.

Siulp è anche impegnato proprio nelle scuole in un progetto di sensibilizzazione sui rischi in ambito ferroviario chiamato “Train to be cool”.