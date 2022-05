Bmw deve richiamare oltre 60mila auto in tutto il mondo: software difettoso

Bmw richiama 61.714 auto vendute in tutto il mondo dei modelli X3, X4 e X5 costruite tra il 18 agosto 2016 e il 28 febbraio 2022 per un difetto nel software di controllo che può portare al blocco o un calo della coppia del motore, anche se ad oggi non sono stati segnalati incidenti per il guasto. Secondo una stima, 12.721 si troverebbero in Germania. Il costruttore tedesco nei prossimi giorni contatterà direttamente i clienti invitandoli a portare la vettura in officina per la reinstallazione del software: verrà riprogrammata tutta la centralina di controllo del motore. La notizia è stata data dal settimanale Der Spiegel, che ha citato la banca dati dei richiami della Motorizzazione civile tedesca. Nella sua scheda il Kraftfahrt-Bundesamt specifica che l’azione è in corso dal 24 maggio con il codice del produttore 0013590300.

Già in aprile Bmw aveva dovuto richiamare sette modelli di veicoli fabbricati tra l’11 gennaio ed il 3 marzo di quest’anno, in totale 27.165 auto, per un difetto del generatore di micro-gas usato nel pretensionatore delle cinture di sicurezza, che poteva provocare maggiori rischi di lesioni o incendi in caso di incidente.