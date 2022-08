Blocca il treno dell’alta velocità e lancia sassi sull’autostrada

Ha bloccato il treno dell’alta velocità su cui viaggiava azionando il freno d’emergenza, è sceso e ha iniziato a lanciare sassi sull’autostrada A1 provocando il ferimento di tre persone: è quanto accaduto nella mattinata di venerdì 12 agosto tra Lodi e Casalpusterlengo, in Lombardia.

Responsabile dell’insano gesto è un 22enne di origine egiziana, che è stato bloccato dagli agenti della polizia con un taser e successivamente trasportato in ospedale in ambulanza.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando sul Frecciarossa 9300 Perugia-Torino in direzione Milano quando ha tirato il freno d’emergenza all’altezza di Borghetto Lodigiano ed è sceso.

Poco dopo ha iniziato a lanciare sassi contro le auto che viaggiavano lungo l’autostrada che corre parallela alla ferrovia.

Uno dei massi ha rotto il parabrezza di un’auto con una donna che è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, dalle schegge del vetro infranto.

In tutto sono una ventina le macchine coinvolte, mentre il 118 ha soccorso 31 persone sul posto: 3 di queste, due uomini di 22 e 65 anni e di Claudia Gobbato, deputata leghista di 35 anni, sono state condotte in codice verde all’ospedale di Lodi e a quello di Codogno per accertamenti, ma le ferite riportate sarebbero comunque lievi.