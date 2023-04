Sdraiati di notte sulla Casilina per una challenge sui social: “Vince chi si alza per ultimo”

Per la serie “sfide pericolose sui social”, l’ultima trovata arriva dalla via Casilina, a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone dove un gruppo di adolescenti si è sdraiato a terra sulla strada ad intenso scorrimento per girare video e scattare selfie. Circa 4 o 5 giovanissimi, intorno ai 14 anni, si sono divertiti a mettere in pericolo la propria vita: la sfida, che ha preso il nome di “blackout challenge”, avviene infatti dopo che il sole è tramontato, rendendo più difficile per gli automobilisti notare con il buio i ragazzini.

Il dipendente di un hotel della zona ha notato la bravata e si è precipitato in strada, gridando ai giovanissimi di andarsene. “Ho intimato che se non si fossero tolti immediatamente avrei chiamato i carabinieri. Loro scocciati sono scappati e intanto mi hanno insultato”, ha detto l’uomo. L’allarme ai Carabinieri ha messo in fuga il gruppetto, secondo gli inquirenti le telecamere di videosorveglianza del Comune con molta probabilità porteranno alla loro identificazione. Il portiere ha quindi lanciato un appello: “Spero che ci sia qualche genitore che legga, così da poter intervenire prima dell’accadimento di un episodio devastante”. “Il gesto compiuto dai ragazzini che ieri sera si sono sdraiati sull’asfalto per fare selfie e video rappresenta un fatto gravissimo”, ha detto il sindaco Gioacchino Ferdinandi.