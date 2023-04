“Ci hanno servito una bistecca avanzata per oltre 300 euro”: la polemica dell’influencer sulla steak house di Parigi

“Truffati” da una delle più celebri steak house di Parigi, la “Maison de L’Aubrac”: due food influencer italiani, Michele Ruschioni di “Braciami Ancora” e la chef Paola Marsella, denunciano la propria disavventura in Francia in un video pubblicato su Youtube.

Dopo aver ordinato una bistecca, scegliendo il pezzo di carne da mandare in cottura, hanno notato che quanto gli era stato servito non corrispondeva a quello che avevano chiesto. “Non era assolutamente la bistecca che abbiamo preso, che era molto più piccola, praticamente una presa in giro”, ha raccontato Ruschioni in un’intervista rilasciata a Leggo. La coppia di influencer ha manifestato il proprio disappunto al cameriere, che però ha negato quanto stavano dicendo.

Soltanto dopo aver mostrato le fotografie delle due bistecche hanno avuto ragione. “Davanti all’evidenza hanno ammesso l’errore. Ci hanno fatto uno sconto di 10 euro. Ci hanno servito una bistecca avanzata e il conto è stato di 303 euro, una palese presa in giro. Hanno visto che eravamo due turisti e hanno provato a fregarci”. Nonostante l’attenzione sul conto, il giudizio di Ruschioni è negativo: “Il mio consiglio è di non venirci”.