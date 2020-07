Bimbo precipita dal quinto piano ma il vicino di casa lo salva – VIDEO

Un video diventato virale sul web riprende la scena di un bimbo che precipita dal quinto piano di un palazzo e del vicino di casa che lo afferra al volo salvandogli la vita. L’uomo ha visto il piccolo precipitare nel vuoto dopo che era rimasto per alcuni minuti aggrappato alla finestra, e lo ha tratto in salvo davanti a una folla incredula. “Dopo aver visto il piccolo appeso lì ho afferrato una delle mie coperte e in quattro ci siamo posizionati sotto per prenderlo al volo. È stato un miracolo”, ha dichiarato il vicino di casa alla stampa locale. L’episodio si è verificato nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale. Secondo fonti locali, il bimbo era a casa da solo quando si è chiuso in camera da letto e ha usato uno sgabello per uscire dalla finestra, da cui è precipitato. Trasportato in ospedale, non ha riportato lesioni gravi.

