Bimbo di 4 anni muore di peritonite dopo le dimissioni dal pronto soccorso: indagati due medici

Un bambino morto a quattro anni per una peritonite acuta, poco dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso con una diagnosi di gastroenterite. La tragica vicenda, risalente allo scorso novembre, è finita all’attenzione della procura di Milano, che sta indagando un medico e una specializzanda del Policlinico di Milano con l’ipotesi di omicidio colposo.

L’indagine è stata aperta d’ufficio dalla procura, che ha chiesto una perizia per stabilire le cause della morte del bambino. Il piccolo era stato portato dai genitori al pronto soccorso dopo essere stato male per giorni, con forti dolori all’addome e vomito. Qui una specializzanda, l’unica a visitarlo, gli ha diagnosticato una gastroenterite, prescrivendo una terapia a base di paracetamolo prima di dimetterlo. Ad autorizzare le dimissioni lo specialista di turno, anch’egli indagato insieme alla specializzanda.

Dopo il rientro a casa, le condizioni del bambino sono peggiorate, al punto che i genitori hanno chiesto l’intervento del 118. Il bambino è stato portato ancora una volta al Policlinico, dove i medici hanno tentato inutilmente di salvarlo dopo avergli diagnosticata una peritonite acuta perforante.

Tramite la perizia, la procura intende accertare le condizioni cliniche del bambino al suo arrivo la prima volta al pronto soccorso. Gli inquirenti hanno chiesto di condurre esami istologici e tossicologici per valutare il livello di estensione e di gravità dell’infezione che era possibile rilevare e il rispetto dei protocolli previsti per i casi pediatrici.