Bimba di 5 anni abbandonata in strada a Mondragone: la piccola trovata da un barista

Girava da sola per le strade di Mondragone. Una bambina di 5 anni è stata notata dal titolare di un bar della cittadina campana, che l’ha accompagnata all’interno del suo locale e ha avvertito le forze dell’ordine. La bimba è stata affidata alla polizia, mentre la magistratura ha avviato le procedure per risalire ai genitori.

A riferire l’accaduto è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, informato dal giornalista Pino Grazioli. “È una storia atroce che seguirò passo dopo passo”, ha detto il deputato, che l’ha definita una “storia straziante proprio nel giorno di Capodanno”.

Borrelli ha contattato la polizia stradale per avere conferme dell’accaduto: “mi ha assicurato che la bambina è al sicuro nelle loro mani e che il magistrato ha già avviato tutte le procedure per l’attivazione dei servizi sociali, per risalire ai genitori e ricostruire l’accaduto. Non c’è mai una ragione valida per abbandonare un bambino, è un gesto disumano e inaccettabile. I genitori di questa bambina vanno individuati e, se fosse confermato l’abbandono, puniti duramente”.