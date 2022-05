Prende il bicarbonato per digerire la grigliata: 43enne finisce in ospedale

Un 43enne è stato ricoverato in ospedale con lo stomaco lacerato dopo aver assunto del bicarbonato per digerire la grigliata di Pasquetta: l’incredibile vicenda è avvenuta a Modena lo scorso 18 aprile.

Secondo quanto ricostruito dal Resto del Carlino, l’uomo, un 43enne, in occasione del Lunedì dell’Angelo aveva partecipato a una grigliata con gli amici durante la quale, oltre alla carne, aveva bevuto birra.

La sera, poi, ha mangiato una pizza in famiglia. Per digerire, quindi, l’uomo ha assunto due cucchiai di bicarbonato con un po’ di acqua frizzante. Intorno alle 22.50, ha accusato un malore ed è stato ricoverato all’ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena.

I medici, che inizialmente avevano sospettato una pancreatite acuta, hanno quindi scoperto che il 43enne aveva riportato una perforazione gastrica. Operato d’urgenza, i medici hanno eseguito una resezione gastrica subtotale. L’intervento è durato tre ore e successivamente il 43enne è stato trasferito in terapia intensiva.

“Occorre prestare grande attenzione all’alimentazione, non solo alla quantità di cibo che si ingerisce, ma anche a che alimenti si mischiano” ha dichiarato Micaela Piccoli, il medico che ha eseguito l’intervento, al Resto del Carlino.

“L’ingestione di grandi quantità di bicarbonato di sodio, con lo stomaco disteso, pieno di aria, cibo e liquidi, è un fattore importante per la rottura gastrica, perché provoca il rilascio di centinaia di millilitri di gas, in meno di tre minuti”.

Il 43enne, dal canto suo, ha raccontato di aver avvertito “una sorta di esplosione, una forte pressione a livello dello stomaco, come se ci fosse stata una lacerazione. Ho capito subito che era successo qualcosa di grave”.