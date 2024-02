Bergamo, cerca di prendere al volo l’autobus ma viene travolto: morto un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è morto questa mattina, 18 febbraio 2024, intorno alle ore 8,40, a Bergamo, investito da un autobus di linea davanti alla stazione.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, che era con due amici e portava a mano un monopattino, voleva fermare l’autobus per salire a bordo e si è messo a correre alla destra del mezzo. L’autista non l’ha visto: il ragazzo è stato trascinato per alcuni metri prima che il bus si fermasse. I medici del 118 arrivati sul posto hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Gli amici hanno raccontato che si erano incontrati e volevano andare a Borgo Palazzo, per questo stavano aspettando il tram. Ma, visto che non arrivava, hanno notato il bus dell’Atb, la linea 8 diretta a Gleno-Seriate, in partenza e hanno cercato di prenderlo al volo. La tragedia si è consumata in pochi attimi.

Uno dei due amici, sotto shock e lievemente ferito, è scappato, forse perché non aveva i documenti. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo. L’autista del bus, un 55enne, è stato portato in ambulanza in ospedale per lo shock.