Bergamo, bambina di 6 anni cade dall’altalena e muore

Tragedia a Villongo, in provincia di Bergamo, dove una bambina di 6 anni è morta in seguito alla caduta da un’altalena situata in un parco giochi del comune.

La piccola è scivolata a terra ed è stata colpita dal seggiolino che oscillava: trasportata in ospedale, è deceduta poco dopo a causa del grave trauma riportato.

La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 2 settembre, alle 9 circa, in piazza Vittorio Veneto a San Filastro, frazione di Villongo.

La mamma della bambina, che avrebbe compiuto 7 anni tra poco, era presente al momento dell’incidente avvenuto proprio sotto i suoi occhi: la bimba dondolava sull’altalena, poi la caduta improvvisa e il colpo molto forte alla testa.