Bergamo, bambina di 9 anni muore travolta dal cancello di casa

Una bambina di nove anni è morta schiacciata dal cancello della sua abitazione a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’incidente si è verificato attorno alle 19,30 del 5 aprile: dalla prima ricostruzione dei fatti, sembra che la piccola stesse giocando sullo scivolo di casa quando il cancello di almeno 3 quintali di peso ha ceduto per difetto di un perno, che si è staccato, e l’ha travolta.

Subito i familiari e i vicini hanno chiamato il 118 mentre la madre e il fratello maggiore, di 14 anni, cercavano di rimuovere il cancello. Arrivati sul posto, i sanitari hanno tentato di operare un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca per poi trasportarla in Ospedale a Bergamo. Ma una volta arrivata, le condizioni erano già molto gravi: la bimba è morta in serata.