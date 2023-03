Attraversano sui binari a pochi metri dal sottopassaggio e vengono falciati da un treno in corsa: morti due 15enni

Qualcuno li avrebbe visti camminare lungo la strada statale 38, poi scavalcare il muretto di separazione dai binari ferroviari, proprio a pochi metri dal sotto passaggio che gli avrebbe consentito di attraversare in sicurezza: sono morti così, falciati da un treno in corsa, Ajeti Meriton, nato in Kosovo, e Manuel Gabriel Tejada Reyes, origini sudamericane, entrambi quindicenni, all’altezza della stazione di San Pietro, frazione di Berbenno, in Valtellina.

Avevano trascorso il pomeriggio al luna park insieme ad una decina di amici, stavano andando a prendere il treno che li avrebbe riportati a Sondrio, dove abitano. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, si ipotizza che abbiano attraversato sui binari per accorciare i tempi. Intorno alle 18 il diretto partito da Tirano alle 17.08, con arrivo a Milano Centrale alle 19.40, li ha investiti a oltre cento chilometri all’ora: viaggiava spedito non essendo prevista fermata a Berbenno.

Soltanto 150 metri più avanti il macchinista è riuscito a fermare la corsa del mezzo, quando era ormai troppo tardi. In stato di shock, ha raccontato di essersi visto sbucare improvvisamente davanti i due ragazzini, e di non aver potuto far nulla per impedire l’impatto. Gli amici li hanno visti morire davanti ai propri occhi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, diverse pattuglie della polizia, vigili del fuoco e agenti della scientifica di Sondrio. Per diverse ore la linea Milano-Tirano è rimasta interrotta.

Il sindaco di Berbenno, Valerio Fumasoni, è stato tra i primi ad arrivare sul luogo del disastro: “Una tragedia che non ha precedenti. Erano a pochi metri dal sottopassaggio. In paese questi sono giorni di festa. Il luna park arriva sempre in concomitanza con le celebrazioni di San Giuseppe, che è il nostro patrono. È un evento molto atteso, soprattutto dagli adolescenti. Doveva essere un momento di gioia. E invece adesso è calato il buio”.