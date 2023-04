Belluno, papà muore di infarto dopo un litigio: figlio si suicida per i sensi di colpa

Tragedia a Fonzaso, in provincia di Belluno. Un uomo di 50 anni si è suicidato dopo il decesso del padre. Il papà, un 80enne, è morto di infarto dopo un litigio proprio con il figlio. In seguito alla morte del genitore, l’uomo è scomparso, per poi essere trovato senza vita due giorni dopo.

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, l’uomo si sarebbe tolto la vita a causa dei sensi di colpa. L’intera comunità è scossa da quanto avvenuto. Una vicenda orribile che ha come vittima anche la povera moglie e madre di famiglia che nel giro di poche ore ha perso sia suo marito sia il suo unico figlio.

Il soccorso alpino, su richiesta dei carabinieri, è intervenuto in località Pedesalto per recuperare il cadavere del 50enne di Fonzaso. Dopo la morte del padre, l’uomo era uscito di casa senza fare più ritorno. Il corpo del 50enne è stato raggiunto dai soccorritori alla base di un dirupo dove era caduto. Il cadavere si trovava, precisamente, lungo un piccolo sentiero di accesso alla condotta dell’acqua.