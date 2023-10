Belluno, morto un medico di famiglia dopo tre anni di Long Covid

È morto in ospedale dopo giorni di grande sofferenza. Stroncato molto probabilmente dal long Covid. “Amava i suoi assistiti, aveva sempre chiaro un grande valore, e cioè di preservare la sanità pubblica”. Il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, ricorda così Andrea Dall’O, il medico di famiglia deceduto a 72 anni. L’uomo aveva contratto la malattia nel 2020 in forma particolarmente aggressiva e aveva faticato a uscirne, riferisce il Corriere della Sera. Non si era mai ripreso completamente e il suo quadro clinico è andato peggiorando fino al ricovero della scorsa settimana all’ospedale San Martino di Belluno, in Geriatria.

Il dottore, 72 anni, aveva contratto la malattia nel 2020. Nel 2021 l’Usl Dolomiti non accettò la sua richiesta di rimanere in servizio e lui dovette andare in pensione. Gli abitanti di Belluno lanciarono una petizione con raccolta di firme, sostenuta anche dal sindaco che racconta al Corriere: “Aveva fatto una proposta nel periodo Covid, dando la disponibilità a rimanere in servizio per un altro paio d’anni. Io avevo appoggiato la sua richiesta, ma non ci fu nulla da fare”. In molti lo ricordano come politico e amministratore. Dall’O fu consigliere e candidato sindaco in quota Lega, ma fu molto attivo anche sulla scena provinciale. Oggi i funerali nella cattedrale di Belluno.