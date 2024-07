Una donna di 34 anni è morta investita da un masso durante un’escursione in montagna nei pressi di Forcella Marmarole, nella parte alta del Vallon del Froppa, in provincia di Belluno.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 luglio. La vittima era residente a Genova. Si trovava in compagnia di cinque amici quando un masso si è improvvisamente staccato dalla parete soprastante.

Gli amici della donna hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Pieve di Cadore e del Centro Cadore, supportati da un elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ma per la 34enne non c’è stato niente da fare.

I sei amici, tre uomini e tre donne, provenienti da diversi città italiane, erano partiti al mattino dal Rifugio Baion, avevano raggiunto Forcella Baion, erano scesi nel Vallon da Rin e risaliti a Forcella Marmarole. Passati per il Bivacco Fanton stavano scendendo il Vallon del Froppa diretti al Rifugio Chiggiato.

Nel momento in cui il masso si è staccato il gruppo era sparpagliato lungo il sentiero. La vittima era assieme a un’amica, rimasta illesa ma trasportata in ospedale in stato di choc.

Le operazioni di recupero della salma sono state complesse anche a causa della scarsa visibilità. I soccorritori sono rientrati a piedi con i quattro compagni fino al Rifugio Baion. Ad attenderli una squadra del Centro Cadore con i fuoristrada per accompagnarli all’ospedale di Pieve.

