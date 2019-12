Bello FiGo, video hot nell’università di Pisa: è polemica per l’ultima provocazione del cantante

Un video all’interno dell’aula di Economia dell’università di Pisa, pubblicato poi su Youtube. Nasce così l’ultima provocazione di Bello FiGo, dal titolo “Trombo a facoltà“. Questo il nome della sua canzone, il cui video è stato girato all’interno dell’ateneo, ma senza alcuna autorizzazione.

Da qui è inevitabilmente divampata la polemica, partita inizialmente sui social e che potrebbe addirittura passare alle vie legali. Intanto l’università di Pisa ha fatto sapere che “tutelerà la propria immagine e la propria immagine in ogni sede”, per questo non è da escludere una denuncia.

Nel video il trapper si fa anche riprendere all’esterno del dipartimento di Economia, accompagnato da alcune modelle livornesi. Nel testo si fa esplicito riferimento al sesso. Resta da chiarire chi ha permesso a Bello FiGo, alle ragazze e al regista della clip di introdursi all’interno dell’ateneo.

Verrà quindi svolta un’indagine interna per capire se vi siano dei responsabili interni. Ecco il video di Trombo a facoltà, pubblicato su Youtube da Bello FiGo e con già oltre 400mila visualizzazioni.

