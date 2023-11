Follia nella notte di Halloween: a Bari un turista viene preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzini | VIDEO

Bari, turista viene preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzini | VIDEO

La notte di Halloween si trasforma in follia a Bari dove un gruppo di ragazzini ha preso a calci e pugni un giovane, forse un turista, in piazza del Ferrarese, nel pieno centro della città.

L’aggressione è stata ripresa da alcuni cellulari con il video che in breve tempo ha fatto il giro nelle chat di Whatsapp e sui social.

“Ti uccido” urla uno dei protagonisti del filmato che prima rincorre un ragazzo e poi lo colpisce con calci e pugni facendolo cadere a terra. Attorno a lui almeno quattro minorenni che assistono divertiti alla scena con due di loro che contribuiscono anche al pestaggio.

“Lasciatelo” grida in lontananza qualcuno che assiste alla scena, mentre altre persone intervengono per sedare la rissa. Secondo quanto ricostruito sul web, il malcapitato potrebbe essere un turista: ignote, però, le cause che hanno portato all’aggressione.