Bari, ristoratore pubblica il conto con le scuse: “Addebitati per errore 4 euro”

“Siamo disposti a rimborsare l’intero importo della cena”. Tra le polemiche per il caro-scontrini, da Alberobello arriva una storia diversa. Invece di difendere rincari e costi extra, i gestori di un noto ristorante del paese dei trulli stanno cercando in tutti i modi di risarcire una cliente a cui sono stati addebitati erroneamente 4 euro per una degustazione di oli.

“Un errore di battitura, su tanti scontrini può capitare”, hanno dichiarato Gianvito Matarrese e Debora Dipinto, executive chef e proprietari del ristorante Evo, secondo quanto riporta La Repubblica. Normalmente, il servizio viene infatti offerto gratuitamente.

I proprietari hanno detto di essersi scusati al tavolo con la cliente, che non però avrebbe manifestato il proprio disappunto. Diversi giorni dopo è invece comparsa una recensione critica, poi eliminata. “Aveva pubblicato parzialmente lo scontrino, non mostrando che gli era stato fatto anche uno sconto di due euro, come facciamo per tutti i clienti per arrivare a cifra tonda”, hanno lamentato i soci, che tramite i social hanno lanciato un appello per rintracciare la cliente di quella sera del primo settembre.

“Siamo disposti a rimborsare l’intero importo della cena o a offrire con immenso piacere una nuova esperienza nella nostra casa”, hanno scritto. Al momento non sono ancora riusciti nel loro intento. “Abbiamo chiamato insieme a Debora tutte le persone che erano a cena quel venerdì, ma nessuno ci ha confermato di essere la persona che ha pagato la degustazione degli oli”, hanno detto.