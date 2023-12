Bari, ragazza tenta di gettarsi dal ponte: carabiniere la salva abbracciandola per 15 minuti

La sera di Natale una giovane donna ha tentato di gettarsi da un ponte della Tangenziale di Bari, ma fortunatamente è stata salvata da un gesto eroico di un carabiniere. La donna è rimasta aggrappata al parapetto rimanendo sospesa per circa 15 minuti a un’altezza di 15 metri. Molti automibilisti hanno chiamato i soccorsi e poco dopo sono giunti sul posto i vigili del fuoco.

Visto che le parole non bastavano a convincere la ragazza a non compiere il tragico gesto, il carabiniere ha deciso di passare all’azione. Con prontezza si è avvicinato a lei l’ha tenuta per le braccia, in una specie di abbraccio attraverso il guard rail per oltre un quarto d’ora, mentre i vigili del fuoco l’hanno raggiunta con una scala dal basso portandola in salvo. La donna non ha riportato ferite