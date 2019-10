Bari, maltrattamenti nella comunità per minori: docce fredde e sedativi

Percosse, sedativi, docce fredde: sono solo alcuni dei maltrattamenti a cui sono stati sottoposti gli ospiti una comunità per minori di Bari.

L’agghiacciante vicenda è emersa in seguito a un’indagine della Guardia di Finanza, su cui investiga la Procura di Bari.

Secondo quanto trapelato, anche grazie alla testimonianza di quattro minori, le violenze sarebbero avvenute dal 2016 al 2019.

Per il quotidiano La Repubblica, che per primo ha riportato la notizia, vi sarebbero anche due indagati: la direttrice della struttura Chiara Castelletti, di 50 anni, e l’educatore 29enne Michele Iaccarini, che avrebbe strattonato e schiaffeggiato un ragazzino, al quale avrebbe versato anche del cibo in testa, che il minore aveva precedentemente rifiutato.

La direttrice della struttura, inoltre, sarebbe indagata anche per truffa nei confronti di diversi comuni in provincia di Bari.

Secondo quanto ricostruito nel corso dell’indagine, i minori sarebbero stati sottoposti a vere e proprie torture. I disobbedienti, infatti, venivano segregati per giorni nelle loro stanze, obbligati ad andare a letto senza cene o fare docce gelate.

Spesso, poi, le vittime dei maltrattamenti venivano obbligate a mangiare cibi scaduti e a lavare il pavimento, oltre a raccogliere le uova e gli escrementi delle galline allevate all’esterno della struttura.

Potrebbero interessarti Processo Cucchi bis: le richieste del pm per i cinque carabinieri imputati Caserta, camorrista malato di aids ucciso dal boss perché "faceva sesso con le donne del clan" Strage di Lampedusa, 3 ottobre 2013: storia di un naufragio senza precedenti

Inoltre gli ospiti più irrequieti per così dire venivano sedati con medicinali quali En, Risperdal o Depkain.

Avellino, maltrattamenti ad alunni: arrestati quattro insegnanti