Bari, famiglia travolta da una moto sul lungomare. Muore il padre, grave il figlio di 7 anni

Un’intera famiglia è stata travolta da una moto sulle strisce pedonali a Bari sul lungomare di Santo Spirito, all’altezza del lido La Rotonda. Il padre di 47 anni, Gaetano De Felice, è morto sul colpo e il figlio di 7 anni è ricoverato in gravi condizioni. Ha riportato ferite alle gambe. Il padre gli avrebbe fatto da scudo. Alla guida del mezzo un ragazzo di 20 anni, anche lui ricoverato, che è indagato per omicidio stradale. Nelle prossime ore potrebbe essere arrestato.

La vittima era di Bitonto ed è stata sbalzata sull’asfalto dopo l’impatto con la moto che andava ad alta velocità. La madre non ha riportato lesioni ed è sotto shock, mentre il figlio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Non è in pericolo di vita. La famiglia stava uscendo da un lido pizzeria e stava raggiungendo l’auto parcheggiata quando è stata travolta.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i carabinieri e i soccorritori del 118. Per strada sono stati trovati due caschi. Probabilmente sulla moto viaggiavano due persone.