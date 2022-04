Bancomat down oggi 15 aprile 2022: pos, carte di credito e pagamenti elettronici non funzionano in tutta Italia, cosa succede, motivo, perché

Disagi in tutta Italia. Sono molte le segnalazioni, soprattutto sui social, di un blocco dei pagamenti elettronici. In molti lamentano l’impossibilità ad usare sia il bancomat che la carta di credito. Il sito downdetector segnala disservizi presso tutte le principali banche e su Twitter si moltiplicano le segnalazioni di problematiche legate al pagamento con bancomat e carte di credito. I disagi riguarderebbero prevalentemente le operazioni di pagamento con gli strumenti digitale, come il pos.

Disagi che sono ancora più pesanti visto che si tratta del venerdì prima delle vacanze pasquali con la maggior parte dei cittadini intenta a fare la spesa senza però avere la possibilità di pagarla. Si segnalano caos nei supermercati con la clientela costretta ad abbandonare la spesa. Il blocco sarebbe causato da un problema tecnico ai servizi autorizzati, che non è in capo ai circuiti. Da Bancomat non si segnalano problemi sul ritiro di denaro contante presso gli sportelli Atm. Qualsiasi transazione risulta impossibile ed è quindi necessario procedere al pagamento in contanti. Sembrerebbero offline sia il circuito Mastercard sia Visa, sia pagobancomat. Fonti interne ad alcune banche confermano “problemi generalizzati in fase di prelevamento e pagamenti”.