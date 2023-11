Banca Ifis porta a “Roma Arte in Nuvola” il “Parco Internazionale di Scultura”

Banca Ifis allarga i confini di fruizione della grande arte contemporanea portando a Roma l’esperienza del Parco Internazionale di Scultura. In occasione dell’edizione 2023 di “Roma Arte in Nuvola”, la fiera internazionale di Arte moderna e contemporanea in programma dal 24 al 26 novembre nella Capitale, la Banca ha realizzato un’esposizione full digital pensata come un tour immersivo e virtuale attraverso le opere dello spazio museale voluto dal Presidente della Banca, Ernesto Fürstenberg Fassio, e sviluppato nel parco della sede della Banca presso Villa Fürstenberg, a Mestre.

L’installazione, dal nome “Infinite Room”, è stata realizzata dal team Events di PalazziGas con l’obiettivo di permettere ai visitatori di “Roma Arte in Nuvola” di entrare in dialogo con l’arte, anche a distanza, sfruttando modalità innovative. Lo spazio si sviluppa, infatti, in forma rettangolare per dar vita ad una stanza “infinita” all’interno della quale vengono proiettati contenuti multimediali che riproducono il Parco e le sue opere. L’installazione di specchi posizionati a terra e sul soffitto crea, quindi, l’illusione di una reale passeggiata all’interno dei giardini di pregio naturalistico nei quali sono posizionate le opere del Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis.

I visitatori possono così ammirare dettagli e visioni d’insieme delle dodici opere di scultura monumentale esposte a Mestre e firmate da artisti italiani e internazionali del calibro di Fernando Botero, Annie Morris, Park Eun Sun, Igor Mitoraj, Manolo Valdés, Pablo Atchugarry, Pietro Consagra, Roberto Barni, Julio Larraz e Philip Colbert. Un’esperienza resa ancora più immersiva e avvolgente dalla musica e dagli effetti sonori che accompagneranno le immagini.

La “Infinite Room” realizzata da Banca Ifis e ospitata negli spazi di Arte in Nuvola è stata presentata alla stampa giovedì 23 novembre, alle ore 12, alla presenza dell’ideatore di “Roma Arte in Nuvola”, Alessandro Nicosia; del Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio; e dei curatori del Parco Internazionale di Scultura, Giulia Abate e Cesare Biasini Selvaggi.

Il Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis

Curato da Giulia Abate e Cesare Biasini Selvaggi, il Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis si sviluppa negli oltre 22 ettari di giardino di particolare pregio naturalistico che caratterizzano Villa Furstenberg, attuale sede di Banca Ifis, a Mestre (Venezia). Nello spazio espositivo sono presenti, ad oggi, dodici opere plastiche di dieci maestri della scultura contemporanea, italiani e internazionali.

Il percorso espositivo parte dall’ingresso della Villa, dove è stata posizionata la grande scultura di Igor Mitoraj dal titolo “Teseo screpolato” (2011) e prosegue nelle aree verdi del parco monumentale, portando il visitatore a una profonda immersione nel costante dialogo tra arte e natura, che è alla base dello stesso progetto espositivo. Gli spazi del Parco Internazionale di Scultura vogliono, inoltre, essere un laboratorio a cielo aperto per il Padiglione Italia della Biennale e vedranno ogni anno l’inserimento di nuove sculture, anche monumentali, al fine di continuare a stimolare il rapporto tra arte e giardino che ne caratterizza la sua essenza.

Il Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis è stato inaugurato lo scorso 28 settembre e, dalla primavera del 2024, sarà aperto al pubblico che potrà scoprirlo anche attraverso una applicazione digitale che amplificherà la fruizione delle opere, svelandone le peculiarità e l’idea originale degli artisti.

Banca Ifis e il sostegno alla cultura

L’impegno per la tutela e valorizzazione dell’arte non è una novità per Banca Ifis. Oltre all’inaugurazione del Parco Internazionale di Scultura – già oggi case history internazionale in materia di corporate collection e cultural and social responsibility -, la Banca ha recentemente accolto l’appello del Ministero dei Beni Culturali per il restauro del murales “Il bambino migrante” (The migrant child) disegnato dallo street artist inglese Banksy a Venezia. Le due attività rientrano nelle progettualità di Kaleidos, il Social Impact Lab della Banca, che sviluppa iniziative a elevato impatto sociale in tre aree: comunità inclusive, per sostenere la crescita collettiva e la valorizzazione della diversità; cultura e territorio, per investire nella cultura come driver di sviluppo sostenibile e di inclusione; benessere delle persone, per sensibilizzare verso i temi della salute e della ricerca scientifica. Keleidos prevede un piano di investimenti di 6 milioni di euro nel triennio 2022-24 e, nel solo primo anno di attività, ha già visto realizzate oltre 30 iniziative sociali.

Sempre nell’ambito di Kaleidos rientra “Your Future You”, il progetto didattico di economia sociale della 21 Gallery che, attraverso la metodologia del life&executive coaching e della creatività artistica, offre ai ragazzi dei licei italiani l’opportunità di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso l’arte. La Banca, inoltre, sostiene attivamente la Biennale di Venezia in qualità di main sponsor del Padiglione Italia che, nella sua edizione 2023, ha raccolto i principali progetti di architettura del nostro Paese. In questo contesto, Banca Ifis ha scelto di affiancarsi anche a “Roma Arte in Nuvola”, la principale manifestazione romana dedicata all’arte moderna e contemporanea che si terrà dal 24 al 26 novembre negli spazi de “La Nuvola” di Massimiliano Fuksas.

Il sostegno all’arte e alla cultura si arricchisce inoltre con “Economia della Bellezza”, la piattaforma che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di Bellezza che esprime il nostro Paese, non solo negli ambiti più tradizionali come quello naturalistico-paesaggistico, ma anche industriale e imprenditoriale, attraverso il lavoro delle PMI che la Banca sostiene con i suoi prodotti e servizi. Grazie a tale approccio – a un solo anno dal lancio – Kaleidos ha vinto il Premio Areté 2023 per la Comunicazione Finanziaria Responsabile. Un riconoscimento conferito in occasione dell’undicesima edizione del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale.