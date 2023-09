Bambino di 11 anni cade dal trattore, padre simula incidente incolpando auto pirata: indagato

Avrebbe simulato un incidente, incolpando un pirata della strada per nascondere le sue responsabilità nel ferimento del figlio. Un 43enne di Andria è indagato per lesioni personali e simulazione di reato dopo aver raccontato due versioni diverse di un incidente con il trattore in cui è rimasto coinvolto il figlio di 11 anni, entrambe smentite dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il fatto risale allo scorso 12 luglio. L’uomo, dopo aver portato il bimbo al pronto soccorso, aveva dichiarato che era stato investito da un’auto pirata. Ma la sua versione dei fatti non ha convinto gli investigatori della polizia, già a partire dal giorno successivo, quando l’uomo ha fornito una ricostruzione discordante.

A chiarire la dinamica hanno contribuito le immagini delle telecamere di sorveglianza, che mostrano il bambino viaggiare seduto sul paraurti del trattore guidato dal padre, senza protezioni. Il bambino sarebbe sobbalzato dal mezzo, che procedeva a velocità sostenuta, cadendo sull’asfalto. Anche la zona in cui è avvenuto l’incidente è diversa da quella indicata dal padre. Nei giorni scorsi gli sono stati notificati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia emessi dalla procura di Trani.